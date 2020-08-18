Лига Европы

"Горняки" не пропускали лишь во встрече с Вольфсбургом.

Шахтер уступил Интеру со счетом 0:5 в полуфинале Лиги Европы и завершил выступления в еврокубках в сезоне-2019/20.

Всего в еврокубковых поединках "горняки" пропустили 24 гола. В Лиге чемпионов в ворота команды Луиша Каштру было отправлено 13 мячей, а еще 11 – "оранжево-черные" пропустили в плей-офф Лиги Европы.

За весь еврокубковый сезон Шахтер не пропустил лишь в одном матче. Украинскому клубу удалось сохранить свои ворота "сухими" в ответной встрече с Вольфсбургом (3:0).

Ранее сообщалось, что поражение Шахтера от Интера стало крупнейшим в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.