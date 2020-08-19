Украина

Защитник поделился первыми впечатлениями после перехода в донецкий клуб.

Новичок Олимпика Евгений Неплях рассказал об адаптации в новом клубе и задачах на следующий сезон в УПЛ.

"Все просто. Мой агент связался со мной и предложил приехать на просмотр. Я долго не думал. Возможность присоединиться к команде УПЛ, которая ставит перед собой амбициозные задачи – дорогого стоит. Я соскучился за футболом самого высокого уровня, 2 года не играл в УПЛ. Когда я приехал, тренер встретил меня. Сказал, что меня знают и хотят видеть в команде, чтобы я сконцентрировался на работе и ни о чем не переживал.

Сейчас очень сложно предсказать каким будет чемпионат. Непонятно, какими предстанут команды, начиная от претендентов на медали и заканчивая новичков лиги. Хочется, чтобы победы заряжали нас позитивными эмоциями уже с первых туров. В процессе будет понятно, способны ли мы замахнуться на еврокубки. Наша задача – выходить на каждый матч и давать бой любому сопернику. Будем двигаться от игры к игре. Однозначно мы хотим бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

Динамо? Шансы есть в матче с любым соперником. Главное, не отступать от своей философии, сконцентрировано действовать, как в обороне, так и в атаке, придерживаться установки тренеров. Могу сказать с уверенностью: матч с Олимпиком легкой прогулкой для Динамо не станет", – рассказал Неплях в интервью официальному сайту клуба.

Неплях присоединился к Олимпику этим летом на правах свободного агента, покинув Волынь в январе.

Матч Олимпик – Динамо в стартовом туре УПЛ состоится в Киеве в пятницу, 21 августа.