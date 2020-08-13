Стадион Динамо имени В.В.Лобановского останется домашней ареной Олимпика на сезон-2020/21.
Фото Твиттер ФК Олимпик
13 августа 2020, 18:00
Олимпик арендовал киевский стадион Динамо имени В.В.Лобановского — сообщил официальный Твиттер клуба.
Таким образом, стадион Динамо останется домашней ареной Олимпика на сезон-2020/21. Интересно, что в стартовом туре первенства УПЛ дончане 22 августа примут Динамо.
Ранее появилась информация, что Шахтер и Динамо будут проводить домашние матчи сезона-2020/21 на НСК Олимпийский.