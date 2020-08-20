Украина

Болельщики киевлян планируют поздравить Луческу с первым официальным матчем.

Фанаты Динамо намерены провести акцию перед матчем с Олимпиком в стартовом туре украинской Премьер-лиги.

Зрители не смогут присутствовать на стадионе во время поединка, и поэтому болельщики решили провести встречу.

"Давайте не усложнять работу полицейским и напишем здесь: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Независимости возле Стеллы и прогуляться по Мариинскому парку и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем. Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты "маска медицинская" и придерживаться социальной дистанции", – говорится в заявлении ультрас Динамо.

Матч Олимпик – Динамо состоится в Киеве на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского в пятницу, 21 августа, и начнется в 17:00.