Украина

Вице-чемпион Украины представит новый комплект.

Динамо анонсировало выход формы на следующий сезон в своем официальном твиттер-аккаунте. Фотография сопровождалась лозунгом: "Завжди в нашому серці. Київ – це наше місто. Київ – це ми. 20/08/2020".

По фотографии можно сделать лишь вывод, что форма будет белого цвета с синими вставками на воротнике.

Завжди в нашому серці. Київ – це наше місто. Київ – це ми.

20/08/2020 pic.twitter.com/PbBN29eOWW — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 19, 2020

Напомним, ранее Сергей Палкин заявил, что от долгосрочного контракта Шахтера с главным стадионом Киева, НСК Олимпийский, выиграет и стадион, и Динамо. На еще одной столичной арене, Динамо им. Лобановского, в следующем сезоне будет выступать другая донецкая команда — Олимпик.