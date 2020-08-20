Украина

Новичок УПЛ усилился двумя молодыми защитниками.

Защитники Шахтера Дмитрий Павлиш и Кирилл Меличенко перешли в Минай, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Молодые игроки присоединились к новичку УПЛ на правах годичной аренды. Футболисты уже прибыли в расположение нового клуба и готовятся к стартовому матчу УПЛ со Львовом.

Павлиш – воспитанник Шахтера и с 2018 года выступал в молодежной команде "горняков". Меличенко присоединился к Шахтеру в 2017-м из академии киевского Арсенала.

Ранее сообщалось, что Минай заключил контракт с полузащитником Денисом Кожановым.