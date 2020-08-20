Новичок УПЛ усилился двумя молодыми защитниками.
Дмитрий Павлиш (слева) на презентации, ФК Минай
20 августа 2020, 19:01
Защитники Шахтера Дмитрий Павлиш и Кирилл Меличенко перешли в Минай, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Молодые игроки присоединились к новичку УПЛ на правах годичной аренды. Футболисты уже прибыли в расположение нового клуба и готовятся к стартовому матчу УПЛ со Львовом.
Павлиш – воспитанник Шахтера и с 2018 года выступал в молодежной команде "горняков". Меличенко присоединился к Шахтеру в 2017-м из академии киевского Арсенала.
Ранее сообщалось, что Минай заключил контракт с полузащитником Денисом Кожановым.