💥 «Минай» у Favbet Лізі України – час змін! 🎉Окрім виходу до Прем'єр-Ліги, цьогоріч наш клуб святкує своє 5-річчя! 💥З нагоди таких приємних подій наш менеджмент підготував низку оновлень. Насамперед — логотипу команди! ✅ За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. 🤔Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, — згодом! ❓Як Вам оновлений логотип? Своїми враженнями діліться у коментарях👇

