Украина

Новые соглашения с голкипером и защитником рассчитаны до конца сезона-2020/21.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с вратарем Орестом Костиком и капитаном Сергеем Борзенко.

Оба футболиста поставили подписи под новыми соглашениями, которые будут рассчитаны еще на один год.

34-летний Борзенко провел в прошлом сезоне за Львов 33 матча во всех турнирах, в которых он отличился одним забитым мячом.

21-летний Костик пока не дебютировал за первую команду Львова и несколько раз попадал в заявку, при этом выступая за молодежный состав.

Напомним, что первым подписанием ПФК Львов в летнее трансферное окно стал эстонский полузащитник Микель Айнсалу.