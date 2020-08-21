Украина 21 августа 2020, 14:26 Три лидера Олимпика пропустят матч против Динамо Игорь Климовский не может рассчитывать трех важных игроков перед матчем первого тура. Павел Ксенз, фото Олимпик 21 августа 2020, 14:26 Дмитрий Гришко, Евгений Цымбалюк и Павел Ксенз не сыграют против Динамо в первом туре УПЛ, сообщает официальный сайт дончан. Все трое пропустят игру из-за проблем со здоровьем. Гришко, Цымблюк и Ксенз были важными игроками команды в прошлом сезоне. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Матч начнется сегодня в 17:00 по киевскому времени.. Люди Дмитрий Гришко Павел Ксенз Евгений Цымбалюк Команды Динамо Киев Олимпик Источники ФК Олимпик Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте