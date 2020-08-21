Украина

Игорь Климовский не может рассчитывать трех важных игроков перед матчем первого тура.

Дмитрий Гришко, Евгений Цымбалюк и Павел Ксенз не сыграют против Динамо в первом туре УПЛ, сообщает официальный сайт дончан.

Все трое пропустят игру из-за проблем со здоровьем. Гришко, Цымблюк и Ксенз были важными игроками команды в прошлом сезоне.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Матч начнется сегодня в 17:00 по киевскому времени..