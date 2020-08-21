Украина

Второй комплект формы киевлян будет синего цвета.

В сезоне-2020/21 выездная форма Динамо будет выполнена в традиционном темно-синем цвете. Особенностью экипировки от New Balance стали узкие горизонтальные бирюзовые полосы.

Ранее Динамо презентовало домашнюю форму. В ней используется тот же паттерн. Она тоже будет традиционного цвета – белого.