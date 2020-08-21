Украина

Football.ua представляет анонс первого матча УПЛ сезона-2020/21, в котором в Киеве сыграют Олимпик и Динамо.

Донецкий Олимпик примет киевское Динамо в стартовом матче 1-го тура нового сезона украинской Премьер-лиги.

Олимпик — Динамо

Пятница, 21-е августа, 17:00. Стадион Динамо им. Лобановского, Киев. Главный арбитр матча — Максим Козыряцкий. Прямая трансляция — телеканал Футбол 2.

По окончанию прошлого сезона руководство Олимпика таки решилось назначить Игоря Климовского тренером первой команды на постоянной основе. Также в стане донецкого клуба говорили о том, что команде срочно нужно усиление. К тому же, не точечно, а по 2-3 исполнителя в каждую линию, считает главный тренер. Как итог, Олимпик покинули Виталий Балашов, Никита Кравченко, Владимир Крынский, Назар Вербный и Максим Дегтярев. Пока что клуб усилился лишь Кириллом Кириленко и Евгением Непляхом.

Олимпик готовился к новому сезоне на базе в Счастливом и успел сыграть пять контрольных спаррингов: победа на Полесьем (3:2), разгром Чайки (5:0), ничья с Диназом (2:2), победа над Рубиконом (2:1) и поражение от Десны (0:2).

Накануне перед матчем с киевлянами Климовский констатировал, что Олимпик еще не до конца готов к старту нового сезона.

"Думаю, на 100% еще не готовы, но в каждом матче будем добавлять. Плюс еще будет перерыв, еще набирать будем. Будем готовиться по ходу чемпионата", — отметил специалист.

В грядущем матче Климовский не сможет рассчитывать на Дмитрия Гришко, Павла Ксенза и Евгения Цымбалюка.

Динамо провело первое межсезонье под руководством Мирчи Луческу. Вся подготовка киевлян проходила за закрытыми дверьми. Клубная пресс-служба отказалась от уже традиционных трансляций контрольных матчей. По этому, мы с нетерпением ждем дебюта Луческу у руля Динамо, нас разрывает любопытство, что уже удалось наиграть команде за время подготовки. Ждут сегодняшний матч и ультрас Динамо, которые обещают "тепло" встретить нового тренера.

В ходе подготовки футболисты рассказывали, что Луческу хочет, чтобы его команда доминировала на футбольном поле, контролируя мяч и ход игры. Также румынский специалист много внимания уделял тактике. В распоряжении тренерского штаба оказалось уж слишком много атакующих футболистов. Наставник давал шанс, наверное, каждому.

Тем не менее, футболистов Динамо вновь преследуют травмы во время предсезонной подготовки. По информации официального сайта, лишь в четверг в общую группу вернулись Виктор Цыганков и Артем Шабанов. Неизвестно, в каком состоянии находятся Денис Попов, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко и Никита Бурда. Все четверо не принимали участие в последних контрольных встречах. Также еще 2-3 недели пропустит Беньямин Вербич, продолжает отбывать дисквалификацию Артем Беседин. Недавно еще от команды были отстранены Назарий Русин и Роман Вантух — оба заразились коронавирусом. Однако, кажется, что футболисты уже идут на поправку.

При всех потерях у Динамо есть и пополнения. Из различных аренд в команду вернулись Богдан Леднев, Александр Тымчик, Сергей Булеца, Владислав Супряга, Ахмед Алибеков, Жерсон Родригес, уже упомянутый Роман Вантух. Также в качестве свободного агента пришел Артем Кравец. Состав, который выберет Луческу на первый матч предсказать невероятно сложно.

Динамо под руководством румына успело сыграть три спарринга — победа над Вересом (3:0), поражение от Десны (1:2) и разгром Полесья (5:1).

прогноз 1:3

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