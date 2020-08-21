Украина

Хавбек Олимпика высказался о поражении в матче с Динамо (1:4).

Динамо уверенно разобралось с Олимпиком в поединке первого тура украинской Премьер-лиги (4:1). Полузащитник донецкого клуба Сергей Политыло, ставший автором единственного гола в ворота "бело-синих", поделился эмоциями от неудовлетворительного результата своей команды.

"Слишком большую фору дали сопернику, пропустив два быстрых гола. С такой командой, как Динамо, это непозволительная роскошь. Потом нам удалось забить и было ощущение, что мы можем переломить ход поединка. Игра нам давалась".

"Неплохо начали второй тайм, но пропустили гол и уже было тяжело… Динамо – гранд нашего чемпионата, для нас этот матч стал возможностью проверить себя. Ничего страшного не произошло. Команда старалась, мы увидели, насколько Олимпик готов на данный момент".

"Сейчас будет перерыв. Это возможность лучше подготовиться. Вернутся травмированные футболисты. Для нашей команды сейчас даже потеря одного игрока – беда. Тем не менее, мы долго оставались в игре и при счете 1:2, при удачном стечении обстоятельств, можно было попытаться, перетерпев, зацепиться за результат", — приводит слова Политыло официальный сайт Олимпика.

Напомним, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Олимпик.