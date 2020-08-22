Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Александрия сыграет с Маруиполем в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Украины.

Александрия — Маруиполь

Суббота, 22 августа, 19:30. Александрия, стадион Ника. Главный арбитр — Кутаков Дмитрий. Трнсляция — телеканал Футбол 2.

Александрия, очевидно, осталась недовольна результатом прошлого сезона и попытается вернуться в эшелон команд, которые борются за третье место. Подопечные Владимира Шарана так и не смогли составить Динамо, Десне и Заре достойную конкуренцию в прошлом сезоне. Теперь александрийцы не обременены выступлением в еврокубках, а потому могут полностью сосредоточиться на чемпионате.

Начнет сезон Александрия против преобразившегося Мариуполя, который вновь арендовал большое количество игроков у Шахтера, а также отпустил летом несколько опытных футболистов и тренерский штаб Александра Бабича. Есть сомнения, что команда сможет побороться за первую шестерку, учитывая крепких конкурентов.

Александрия же потеряла Шендрика и Вантуха, а подписание новых игроков пока что не планируется. Сможет ли Владимир Шаран выжать из имеющихся футболистов максимум без вливания свежей крови — большой вопрос. "Приазовцы" же существенно омолодились, а потому желания игрокам будет не занимать.