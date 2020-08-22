Украина

Полузащитник Шахтера поделился эмоциями от игры против Колоса и ожиданиями от встречи с Динамо.

В первом туре Премьер-лиги Шахтер обыграл Колос со счетом 3:1. Дубль оформил Алан Патрик, а также автоголом отличился вратарь Колоса Евгений Волынец. За ковалевцев забил Денис Костышин.

"Это мой первый дубль в Шахтере. Очень рад, что помог команде. Было важно начать новый сезон с победы", — цитирует Алана Патрика официальный сайт Шахтера.

Патрик открыл счет на 60-й минуте с пенальти, а до этого одиннадцатиметровые не смогли реализовать Тайсон и Марлос.

"Конечно же, этот момент психологически давил. Мы переживали деликатный момент, не реализовав два пенальти кряду. Нужно было сохранять хладнокровие и спокойствие. Я понимал это и рад, что с холодной головой смог забить тот гол", — добавил бразилец.

"Сейчас важно отдохнуть, ведь уже начинается процесс восстановления и тренировок к Суперкубку. Чтобы добыть победу, нам нужно подойти в абсолютной форме. Понимаем насколько для наших болельщиков важна победа в этом поединке. Сейчас следует восстановиться и быть полностью готовыми. Хотим показать свою игру и заработать первый титул в сезоне".

Суперкубок Украины, в котором сыграют Шахтер и Динамо, состоится 25 августа в Киеве на НСК Олимпийский. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.