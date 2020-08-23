Украина

Президент Динамо рассказал, что у него нет предложений по нападающему.

В последнее время вокруг Владислава Супряги ходят множество слухов. Якобы в нем заинтересованы клубы Серии А, как Наполи, Торино, Болонья и Аталанта. Однако Игорь Суркис отрицает наличие какого-либо предложения по футболисту.

"Много сплетен вокруг Супряги. Он остается, он будет играть в Динамо, он должен принести нам пользу".

"Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений", — сказал Игорь Суркис в эфире Великого футбола.

Ранее сообщалось, что Болонья предложила восемь миллионов евро за Супрягу.