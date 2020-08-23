Украина

Наставник Ворсклы высказался о победе над Рухом в первом туре чемпионата Украины (5:2).

Ворскла разгромила Рух в поединке первого тура украинской Премьер-лиги, отправив в ворота соперника пять мячей (5:2). Несмотря на это, главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов остался недоволен игрой своих подопечных во втором тайме из-за пропущенных двух голов.

"Первый тайм сыграли здорово, со счетом 5:0. После перерыва делаем замены, выпускаем людей, которые должны создавать конкуренцию, а они проигрывают 0:2… Нам будет тяжело на 11 футболистах вытаскивать чемпионат".

"Снова приходится констатировать, что прошлогодний состав тащит на себе игру. Иностранцы приезжают, думают, что мы играем квадратными мячами, а потом хватаются за голову — оказывается, тут люди умеют играть в футбол. Будем наигрывать молодежь, вдруг кто-то выстрелит. Да и лучше наших ветеранов сейчас никого нет", — заявил Юрий Максимов на пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Рух вы можете на Football.ua.