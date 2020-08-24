Украина

Редакция Football.ua подготовила небольшой анонс к поединку за Суперкубок Украины.

Во вторник, 25 августа, между собой сыграют Шахтер и Динамо в борьбе за Суперкубок Украины. Этот трофей может стать первым для Мирчи Луческу на посту наставника киевлян. Можно не сомневаться, что 75-летний специалист захочет огорчить свою бывшую команду.

Неизвестно, в каком настрое подходит к игре Шахтер, ведь в памяти еще свежо поражение от Интера в полуфинале Лиги Европы (0:5). Однако можно сказать точно — "горняки" отдадут все силы, чтобы победить.

Видео-анонс:

Матч Шахтер — Динамо состоится 25 августа в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.