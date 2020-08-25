Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок между "горняками" и "бело-синими".

Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперокубок Украины. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Луиша Каштру на успех более высокими.

Так, на победу Шахтера в основное время коэффициент составляет 1,87, а вероятность успеха Динамо оценивается показателем 4,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,70.

Вероятность того, что Суперкубок Украины в любом случае отправится к "горняками", составляет 1,45, тогда как завоевание Мирчей Луческу первого трофея в качестве главного тренера столичного клуба оценили коэффициентом 2,75.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.