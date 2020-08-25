Представляем вашему вниманию трансляцию Суперкубка Украины.
фото Шахтер
25 августа 2020, 12:58
Представляем вашему вниманию трансляцию поединка за Суперкубок Украины.
В первом титульном матче сезона сойдутся действующий чемпион Украины и обладатель Кубка — Шахтер и Динамо.
Особой остроты встрече добавляет новый главный тренер киевлян Мирча Луческу, который долго время работал в стане "горняков".
Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Шахтер — Динамо, который состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.