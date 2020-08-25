Украина

Представляем вашему вниманию трансляцию Суперкубка Украины.

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка за Суперкубок Украины.

В первом титульном матче сезона сойдутся действующий чемпион Украины и обладатель Кубка — Шахтер и Динамо.

Особой остроты встрече добавляет новый главный тренер киевлян Мирча Луческу, который долго время работал в стане "горняков".

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Шахтер — Динамо, который состоится во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.