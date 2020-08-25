Украина

Румынский специалист выигрывал трофей и с Шахтером, и с Динамо.

Динамо в матче за Суперкубок Украины-2020 обыграло Шахтер со счетом 3:1. Для главного тренера киевлян Мирчи Луческу это уже восьмая победа в Суперкубке Украины, но первая – во главе Динамо.

Таким образом, румынский специалист стал первым, кто побеждал в Суперкубке Украины с двумя командами.

Кроме того, Мирча является рекордсменом по количеству побед в Суперкубке среди тренеров (8 побед). При этом, и поражений у него больше всех (5). Второе-третье место по количеству выигранных Суперкубков занимают экс-наставники Динамо Анатолий Демьяненко и Александр Хацкевич. Они выигрывали трофей по два раза.

Если учитывать и футболистов, то Луческу повторил рекорд Дарио Срны, который выигрывал Суперкубок Украины восемь раз.