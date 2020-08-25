Украина

Румынский специалист успешно начал свой второй период в украинском футболе.

Мирче Луческу потребовалось два матча, чтобы завоевать трофей в Динамо. Во многом это обусловлено тем, что уже во второй игре при румыне киевляне сразились за Суперкубок Украины с Шахтером (3:1).

Таким образом, Мирча завоевал свой первый трофей в Динамо спустя даже меньшее количество матчей (2), чем в Шахтере (3). С "горняками" он сыграл в рамках чемпионата Украины против Карпат (5:0) и Таврии (2:1), после чего выиграл Кубок Украины – "горняки" обыграли Днепр со счетом 2:0.

Также Луческу стал первым, кто выигрывал Суперкубок Украины в качестве тренера и с Динамо, и с Шахтером.