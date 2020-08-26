Украина

Хавбек поделился мнением об успехе киевлян.

Полузащитник Динамо Богдан Леднев прокомментировал победу над Шахтером в матче за Супекубок Украины.

"Думаю, что рецепт успеха – это план на игру, который мы отрабатывали всю неделю, плюс сумасшедшая самоотдача всех ребят, которые, не жалея себя, отдали максимум на футбольном поле.

Мандража не было. Я знал, какая задача передо мной стоит и старался ее выполнить.

Понятное дело, что Шахтеру необходимо было забивать, они бежали вперед. Но наша команда здорово перемещалась, каждый закрывал свою зону и, повторюсь, отдал максимум на поле.

Мистер говорит, что мы очень хорошо готовы физически. Он доволен физическим состоянием команды, да и это видно на поле – мы спокойно двигаемся и перемещаемся, не сбавляя темпа.

Приятно начинать сезон с завоевания трофея, это прибавляет сил на весь игровой год", – рассказал Леднев в интервью официальному сайту Динамо.



Ранее сообщалось, что Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев.