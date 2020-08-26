Киевский клуб сумел завоевать Суперкубок Украины-2020.
Фото: ФК Шахтер
26 августа 2020, 01:57
Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины. Примечательно, что киевский клуб нанес три удара в створ и все три стали результативными.
Этот трофей стал 35-м для Динамо в период независимой Украины. Это означает, что "бело-синие" вновь опередили Шахтер по этому показателю.
Примечательно, что Динамо также опередило Шахтер по количеству побед в Суперкубке: девять против восьми.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо.