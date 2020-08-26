Украина

Полузащитник Динамо — о матче против Шахтера в Суперкубке Украины.

Подопечные Мирчи Луческу сумели одолеть "горняков" и завоевали трофей. Комментарий по игре дал Сергей Сидорчук.

"Тяжелый матч, особенно второй тайм. Реализовали свои моменты, грамотно сыграли в обороне, не давали им спокойно играть, показывать сильные качества".

О погоде:

"Поле было в нормальном состоянии, но дождь – немного терялась картинка, впечатление".

О том, что это особенный матч для Луческу:

"Лучше у него спросить. Сколько мы с ним проработали – я таких перфекционистов и трудоголиков не видел, как он разбирает соперников… Я такого не видел в жизни. Самое важное для нас чемпионат и Лига чемпионов, это в приоритете. Но такие победы дают настроение, чтобы тренироваться", — сказал Сергей Сидорчук в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо.