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Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями от сбора команды в Харькове.

Часть футболистов сборной Украины уже сегодня собрались в Харькове, где вскоре начнут подготовку к ближайшим матчам Лиги наций.

"На самом деле, долгое время друг друга не видели. Конечно, все с положительными эмоциями приехали в расположение сборной. Прекрасная погода, прекрасная атмосфера, как всегда", — рассказал пресс-службе национальной команды Александр Зинченко.

Сборная Украины сыграет третьего сентября против сборной Швейцарии во Львове, а шестого сентября сразится с Испанией в Мадриде.

Матчи пройдут без зрителей, но глава УАФ Андрей Павелко отметил, что организация хочет провести в присутствии части болельщиков поединки против Германии и Испании.