Украина

"Горняки" здорово выступают после длительной паузы.

Не все команды смогли сохранить свою форму в период карантина - BBC стало интересно, кто выступил лучших всех после рестарта сезона.

Согласно исследованию в ТОП-6 лигах Европы, лучший показатель у Баварии — 3 балла за матч в среднем. Вторым расположился Реал с 2,82. Третья позиция у Милана — 2,5.

LTT Sports, в свою очередь, решил провести исследование в остальных чемпионатах. Согласно их рейтингу, Шахтер с показателем 2,56 уступил Зениту (2,75) и Зальцбургу (2,6).

Если объединить усилия обоих источников, то команда Луиша Каштру в суммарном рейтинге по среднему количеству очков за матч находится на пятой строчке.