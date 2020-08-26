Украина

Собрали комментарии киевлян после успеха в Суперкубке.

Динамо в решающем поединке за Суперкубок Украины обыграло Шахтер со счетом 3:1, впервые за девять лет одолев дончан более чем в один мяч.

Естественно, в киевском клубе положительно отреагировали на триумф. Тем не менее, главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не был очень эмоциональным после встречи.

"Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Очень техничная команда играла против организованной, но выиграла организованная команда".

"В финале нужно не просто играть, в финале нужно побеждать. Если не выигрываешь в финале, то это очень грустно. Ребята хорошо подготовились к этой игре. Мы анализировали команду Шахтер и ребятам в большей степени удалось нейтрализовать их сильные стороны".

Капитан Динамо Сергей Сидорчук также сделал акцент больше не на прошедшем матче, а на грядущих целях команды и работе с новым специалистом.

"Тяжелый матч, особенно второй тайм. Реализовали свои моменты, грамотно сыграли в обороне, не давали им спокойно играть, показывать сильные качества".

"Самое важное для нас чемпионат и Лига чемпионов, это в приоритете. Но такие победы дают настроение, чтобы тренироваться".

Высказался о матче и крайний полузащитник Карлос де Пена. Уругваец, помимо прочего, отметил индивидуальные действия своих партнеров по команде.

"Думаю, самое главное – это результат. Мы забили два мяча в первом тайме, после чего слаженно оборонялись. Очень много бегали, вся команда серьезно поработала. Мы знаем, что Шахтер имеет сильных игроков, мы знаем, как они играют, ведь хорошо готовились к этому матчу. Суперкубок наш – это главное".

"Жерсон – классный игрок. Он вернулся в Динамо очень мотивированным. В прошлом матче Родригес провел на поле хорошие 45 минут, а в поединке за Суперкубок сыграл уже полный матч и забил гол. Я рад за него, и, конечно, счастлив за всю команду. Родригес помог нам победить".

Не остался в стороне почетный член УЕФА и брат президента Динамо Григорий Суркис, заявив о грядущем прогрессе команды.

"Прежде всего, давайте быть взвешенными. Это первый шаг к возможным будущим победам, к возвращению победного шествия нашего славного клуба. Тогда мы будем говорить, что это не "маленький тортик", а лакомства, которые все болельщики смогут чувствовать каждый матч".

"Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало".

Также полузащитник Богдан Леднев рассказал, благодаря чему команда сумела добиться успеха в битве за Суперкубок.

"Думаю, что рецепт успеха – это план на игру, который мы отрабатывали всю неделю, плюс сумасшедшая самоотдача всех ребят, которые, не жалея себя, отдали максимум на футбольном поле".

"Мистер говорит, что мы очень хорошо готовы физически. Он доволен физическим состоянием команды, да и это видно на поле – мы спокойно двигаемся и перемещаемся, не сбавляя темпа".

И, напоследок, отметим, что Динамо, благодаря победе в Суперкубке, сумело обойти Шахтер по количеству трофеев.