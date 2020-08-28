Украина

Украинский центрбек вскоре вернется на футбольное поле.

Центральный защитник Динамо Денис Попов вскоре приступит к тренировкам в общей группе. По словам 21-летнего украинца, его восстановительный процесс после мышечной травмы близится к своему завершению.

"Восстановление проходит по плану. Можно сказать, уже нахожусь на финальной стадии — выполняю беговые упражнения, работаю с мячом".

"Врачи пока никаких сроков не говорят, но надеюсь, что после возвращения ребят из сборных уже смогу работать в общей группе", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги-2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Кроме того, в матче за Суперкубок Украины подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее донецкого Шахтера (3:1).