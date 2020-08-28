Украина

Команды Скрипника запланировала два товарищеских матчах во время перерыва в УПЛ.

Заря проведет два товарищеских поединка во время трехнедельной паузы в украинской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, подопечные Виктора Скрипника встретятся с Ингульцом и Александрией.

Контрольный поединок против новичка УПЛ состоится 30 августа в 17:00 по киевскому времени, тогда как спарринг с александрийцами запланирован на 5 сентября, 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины-2020/21 Заря потерпела поражение от Десны со счетом 1:3.