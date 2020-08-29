Украина

Киевляне хотят укрепить правый фланг обороны.

Защитник Тальереса Леонардо Годой попал в сферу интересов Динамо, сообщает портал El Futbolero.

Киевляне планируют укрепить правый фланг обороны в это трансферное окно и хотят приобрести аргентинского фулбека. Стоимость футболиста оценивается в 2,8 миллиона евро.

Интерес к 25-летнему игроку также проявляют клубы из Турции и МЛС.

Годой выступает в составе Тальяреса с 2016 года. За это время защитник провел 84 поединка в составе команды, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что нападающие Динамо Бенито и Каргбо могут перейти в Олимпик.