Киевляне хотят укрепить правый фланг обороны.
Леонардо Годой, Getty Images
29 августа 2020, 11:20
Защитник Тальереса Леонардо Годой попал в сферу интересов Динамо, сообщает портал El Futbolero.
Киевляне планируют укрепить правый фланг обороны в это трансферное окно и хотят приобрести аргентинского фулбека. Стоимость футболиста оценивается в 2,8 миллиона евро.
Интерес к 25-летнему игроку также проявляют клубы из Турции и МЛС.
Годой выступает в составе Тальяреса с 2016 года. За это время защитник провел 84 поединка в составе команды, отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что нападающие Динамо Бенито и Каргбо могут перейти в Олимпик.