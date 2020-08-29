Украина

Президент Динамо поделился информацией о кадровой обстановке в команде.

Игорь Суркис рассказал, что в Динамо пытаются делать украинскую команду.

Артем Кравец вернулся в Динамо. У президента клуба спросили, какие еще возвращения ожидать.

"Белик и Шевчук показали свое мастерство, но они уже в своей ипостаси – ближе к журналистике. Вы не забывайте, что Кравцу 30 лет, а они постарше".

"Гармаш? Он тренируется. Но у нас много талантов, которые, я надеюсь, уже сегодня себя проявят. Мы стараемся делать украинскую команду", — сказал Игорь Суркис в эфире Футбольного формата.

Ранее Игорь Суркис рассказал о призовых за матч против Шахтера в Суперкубке Украины.