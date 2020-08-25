Украина

Игроки Динамо получат надбавку в случае триумфа в Суперкубке Украины.

Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперкубок Украины. Президент киевского клуба Игорь Суркис признался, что подопечные Мирчи Луческу получат призовые в случае победы в предстоящем поединке.

"Я бы не сказал, что призовые будут особые. Они будут как всегда. У игроков все прописано в контрактах", — заявил Игорь Суркис в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Кроме того, советуем вам ознакомиться с анонсом предстоящего украинского дерби.