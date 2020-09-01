Футболисты продолжат выступления в клубе из Ковалевки.
Евгений Исаенко, ФК Динамо
01 сентября 2020, 16:42
Нападающий Евгений Исаенко и голкипер Владислав Кучерук перешли в Колос из Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Молодые футболисты присоединились к "хлеборобам" на правах аренды до конца сезона.
В прошлом сезоне Исаенко стал лучшим бомбардиром молодежного первенства, забив 8 голов в 16 матчах, а в первом туре нового сезона отличился четырьмя голами. Кучерук также выступал за молодежную команду киевлян, проведя 14 матчей в минувшем сезоне.
Ранее сообщалось, что Колос арендовал у Динамо полузащитников Евгения Смирного и Никиту Кравченко.