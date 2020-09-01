Украина

Футболисты продолжат выступления в клубе из Ковалевки.

Нападающий Евгений Исаенко и голкипер Владислав Кучерук перешли в Колос из Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Молодые футболисты присоединились к "хлеборобам" на правах аренды до конца сезона.

В прошлом сезоне Исаенко стал лучшим бомбардиром молодежного первенства, забив 8 голов в 16 матчах, а в первом туре нового сезона отличился четырьмя голами. Кучерук также выступал за молодежную команду киевлян, проведя 14 матчей в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что Колос арендовал у Динамо полузащитников Евгения Смирного и Никиту Кравченко.