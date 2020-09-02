Опытный форвард присоединился к новичку УПЛ.
Антон Шиндер (слева), ФК Минай
02 сентября 2020, 15:14
Нападающий Антон Шиндер перешел в Минай, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Детали соглашения опытного форварда с новичком украинской Премьер-лиги остаются неизвестными.
Шиндер уже прибыл в расположение Миная и начал подготовку с командой. В составе закарпатского клуба нападающий будет выступать под 19-м номером.
Последним клубом в карьере 33-летнего игрока был Швабах из шестого немецкого дивизиона.
Ранее сообщалось, что Минай объявил о подписании голкипера Антона Каниболоцкого и полузащитника Александра Снижко.