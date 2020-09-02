Украина

Опытный форвард присоединился к новичку УПЛ.

Нападающий Антон Шиндер перешел в Минай, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали соглашения опытного форварда с новичком украинской Премьер-лиги остаются неизвестными.

Шиндер уже прибыл в расположение Миная и начал подготовку с командой. В составе закарпатского клуба нападающий будет выступать под 19-м номером.

Последним клубом в карьере 33-летнего игрока был Швабах из шестого немецкого дивизиона.

Ранее сообщалось, что Минай объявил о подписании голкипера Антона Каниболоцкого и полузащитника Александра Снижко.