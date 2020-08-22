Украина

Новичок УПЛ внес еще двух игроков в заявку на сезон.

Голкипер Антон Каниболоцкий и полузащитник Александр Снижко будут выступать в составе Миная в следующем сезоне.

Новичок УПЛ еще не объявил о подписании футболистов, однако они уже включены в заявку команды на официальном сайте УПЛ. Вратарь будет выступать под 32-м номером, а хавбек взял себе футболку с номером 96.

В минувшем сезоне Каниболоцкий выступал в составе Карпат, где провел один поединок, а Снижко защищал цвета Днепра-1, отыграв 13 матчей и совершив один ассист.

Ранее сообщалось, что Минай арендовал защитников Шахтера Дмитрия Павлиша и Кирилла Меличенко.