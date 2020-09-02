Новички ковалевского клуба встретились с прессой.
Новички Колоса, фото: Football.ua
02 сентября 2020, 15:35
Колос представил футболистов, которые присоединились к команде в летнее трансферное окно.
Игроками "хлеборобов" стали нападающие Евгений Селезнев и Евгений Исаенко, защитник Евгений Новак, полузащитник Никита Кравченко, а также голкипер Владислав Кучерук.
Стоит отметить, что Исаенко, Кравченко и Кучерук присоединились к команде на правах аренды из Динамо.
Футболисты уже определились с игровыми номерами и вместе с командой готовятся к предстоящим поединкам.
В составе ковалевского клуба новички могут дебютировать в матче со Львовом, который запланирован на 12 сентября.
Ранее сообщалось, что Колос презентовал новый домашний стадион.