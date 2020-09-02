Украина

Новички ковалевского клуба встретились с прессой.

Колос представил футболистов, которые присоединились к команде в летнее трансферное окно.

Игроками "хлеборобов" стали нападающие Евгений Селезнев и Евгений Исаенко, защитник Евгений Новак, полузащитник Никита Кравченко, а также голкипер Владислав Кучерук.

Стоит отметить, что Исаенко, Кравченко и Кучерук присоединились к команде на правах аренды из Динамо.

Футболисты уже определились с игровыми номерами и вместе с командой готовятся к предстоящим поединкам.

В составе ковалевского клуба новички могут дебютировать в матче со Львовом, который запланирован на 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Колос презентовал новый домашний стадион.