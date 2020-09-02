Засуха прокомментировал подписание опытного форварда.
Евгений Селезнев, фото: instagram.com/e_seleznev
02 сентября 2020, 15:58
Президент Колоса Андрей Засуха раскрыл подробности подписания нападающего Евгения Селезнева.
Ковалевский клуб организовал пресс-конференцию, на которой представил летних новичков, включая Селезнева.
"С Селезневым мы вели переговоры два года. Так сложилось, что у него контракт в Турции закончился и мы договорились.
Селезнев – это не моя прихоть. У него есть собственная цель, он хочет стать лучшим в истории УПЛ. Мы не собираемся строить игру вокруг него, мы брали его под задачу, а не для рекламы самого клуба. Клуб превыше всего, Селезнев должен вливаться в команду, а не команда подстраиваться под Селезнева.
Зарплату Селезнева называть я не буду. Такая экономическая ситуация в стране... Что касается продолжительности контракта, если Евгений забьет свои 15 голов за сезон и у него будут силы играть еще, то милости просим", – рассказал Засуха на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Селезнев забил дебютный гол за Колос в спарринге.