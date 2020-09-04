Украина

Стала известна стоимость самых дорогих футболистов чемпионата Украины.

Специализированный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги.

По итогам изменений данный топ по-прежнему возглавляет полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков, который оценивается в 19 миллионов евро.

Вингер Шахтера Тете расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 17 миллионов евро, а тройку самых дорогих футболистов УПЛ замкнул Виталий Миколенко из Динамо с ценой 13 миллионов евро.

Наибольший рост в стоимости наблюдается у защитника Шахтера Додо, который подорожал на 6,4 миллиона евро. Цена на Николая Матвиенко увеличилась на 5 миллионов, а на форварда Динамо Владислава Супрягу — на 4,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновской благодаря выступлениям в минувшем сезоне вырос в стоимости на 10 миллионов евро.