Специализированный портал Transfermarkt обновил список самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги.

По итогам изменений данный топ по-прежнему возглавляет полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков, который оценивается в 19 миллионов евро.

Вингер Шахтера Тете расположился на второй строчке с оценочной стоимостью в 17 миллионов евро, а тройку самых дорогих футболистов УПЛ замкнул Виталий Миколенко из Динамо с ценой 13 миллионов евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ прямо сейчас

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)

 

Наибольший рост в стоимости наблюдается у защитника Шахтера Додо, который подорожал на 6,4 миллиона евро. Цена на Николая Матвиенко увеличилась на 5 миллионов, а на форварда Динамо Владислава Супрягу — на 4,3 миллиона евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топ-10 футболистов УПЛ с наибольшим приростом стоимости

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)

 

Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновской благодаря выступлениям в минувшем сезоне вырос в стоимости на 10 миллионов евро