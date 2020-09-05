Украина

Полузащитник Илья Путря больше не является футболистом Мариуполя. Об этом сообщает официальный сайт "азовцев".

Руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с 22-летним украинцем. Причины расторжения контракта не уточняются.

Илья Путря выступал за Мариуполь с лета 2018 года. С того момента он провел 15 поединков за первую команду и забил два гола.

Напомним, ранее Мариуполь провел оригинальную презентацию новой домашней формы на сезон-2020/21.