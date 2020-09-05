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Португальский тренер отметил, что понравиться может даже проигранный матч.

Луиш Каштру выделил три поединка, где ему больше всего понравились действия игроков Шахтера, но и отметил, что не стоит всегда смотреть лишь на результат.

"Думаю, что игра с Вольфсбургом — хороший матч. Есть матч, который мы проиграли. Очень часто мы ассоциируем хорошее только с победами, но иногда ты проигрываешь и чувствуешь себя достойно. Думаю, что поражение от Динамо в прошлогоднем Суперкубке — хорошая игра. Я хочу сказать, что хорошие действия не всегда связаны только с победами. Поэтому я не поставлю его сейчас в ТОП-3.

Игра на Этихаде против Манчестер Сити также удалась, потому что с Шахтером всегда ассоциируют большой процент контроля мяча, но мы в той игре показали, что мы также хорошо умеем играть и без мяча. Тогда у соперника был больший процент держания мяча, а мы должны понимать, что если Сити находится с мячом, то мы должны грамотно обороняться. Понятно, что тогда Шахтер был другим, не той командой, которая постоянно доминирует. Это была хорошая игра.

Также можно говорить о встрече с Бенфикой на выезде. Первый тайм не так удался, он был сложным для нас, но во второй половине мы показали великолепную игру. Можно выделить именно эти три поединка. Также не стоит забывать о семи минутах в Загребе, когда мы играли с Динамо", — сказал Луиш Каштру.

Напомним, что матч Динамо Загреб — Шахтер оказался среди лучших в Лиге чемпионов-2019/20 по версии УЕФА.