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Защитник Динамо дал комментарий перед игрой с Шахтером.

Динамо сыграет с Шахтером в поединке за Суперкубок Украины. Никита Бурда хочет исправить ошибки прошлого сезона и ста вит амбициозные цели

"О товарищеском статус не может быть и речи. Воспринимаем его как открытие сезона, как поединок за трофей с нашим главным и принципиальным конкурентом — Шахтером. Поэтому готовимся очень серьезно, как и на все матчи. Конечно, очень хотим победить. С нетерпением ждем старт нового сезона, хочется реабилитироваться за прошлый не очень удачный год, и по футболу уже соскучились.

Наши задачи всегда неизменны: выиграть золотые медали чемпионата, Кубок Украины, Суперкубок и выйти в групповой этап Лиги чемпионов, чего уже давно не случалось. А лично для себя надеюсь, что все травмы пройдут, хочу забыть о них и просто играть, помогая команде, чем могу.

Луческу? тренируемся, появилось много нового. Стараемся как можно быстрее принять принципы работы, и философию нового тренера, привыкнуть к его требованиям и понять, какой он видит нашу игру. Нововведения есть во всем: тактике, тренировках и т.д., ведь у каждого тренера свое видение игры и использования футболистов. Еще прошло совсем мало времени, но стараемся привыкать и выполнять все необходимое на футбольном поле. Готовимся с позитивным настроем, с мыслями и надеждами, что в этом сезоне будет праздник и на нашей улице", — приводит слова Бурды официальный сайт УПЛ.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.