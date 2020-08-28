Украина

Украинский центрбек по-прежнему испытывает дискомфорт и занимается по индивидуальной программе.

Центральный защитник Динамо Никита Бурда продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. В отличие от своего партнера по позиции Дениса Попова, 25-летний украинец пока не готов вернуться к тренировкам в общую группу, поскольку он по-прежнему испытывает дискомфорт.

"У меня все нормально, но нога еще не полностью здорова. О сроках возвращения на поле пока говорить сложно. Мое возвращение в общую группу будет зависеть от самочувствия. Когда перестану чувствовать дискомфорт, начну тренироваться вместе со всеми. Пока занимаюсь по индивидуальной программе".

"Во время паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных, мы с другими футболистами, которые проходят процесс восстановления, будем работать, чтобы за эти дни подготовиться и приступить к занятиям в общей группе", — приводит слова Бурды официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом туре украинской Премьер-лиги-2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 4:1. Кроме того, в матче за Суперкубок Украины подопечные Мирчи Луческу оказались сильнее донецкого Шахтера (3:1).