Украина

Игрок киевлян отправился в Германию на лечение.

Защитник Динамо Никита Бурда в ближайшее время перенесет операцию на ахилловом сухожилии, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Центрбек киевлян уже отправился в Мюнхен в сопровождении клубного врача. Футболист сдал обязательный тест на коронавирус, а в среду перенесет операцию.

Бурда получил травму в контрольном поединке против Колоса. По предварительным прогнозам, восстановление 25-летнего игрока займет не менее шести месяцев.

В прошлом сезоне Бурда провел 13 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним голом.