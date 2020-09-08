Хавбек присоединился к "желто-черным".
Вадим Янчак, ФК Александрия
08 сентября 2020, 14:02
Полузащитник Вадим Янчак перешел в Александрию, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Молодой вингер поставил подпись под трехлетним контрактом с "желто-черными".
Последним клубом в карьере 21-летнего украинца был словацкий Попрад, где он провел прошлый сезон и отыграл 17 поединков, забив 1 гол.
"У меня заканчивался контракт со словаками и пришло предложение от футбольного клуба Александрия. Я без колебаний дал согласие и почти сразу приехал на базу. Александрия очень хорошая команда.
Мне посчастливилось сыграть против нее еще будучи в составе Львова. Теперь попробую закрепиться в основе, показать себя в действии, потому что есть большое желание играть и помогать команде одерживать победы", – прокомментировал Янаев свой переход.
Ранее сообщалось, что Александрия продлила соглашение с защитником Каспарсом Дуброй.