Украина

Молодой защитник попробует свои силы на уровне Премьер-лиги.

Уже бывший защитник Черноморца Вячеслав Велев заключил годичный контракт с Мариуполем, сообщил официальный сайт клуба.

20-летний футболист родился в Одессе. Он является воспитанником академии Черноморца.

В составе юношеской команды "моряков" Вячеслав забил 4 гола в 34 матчах и еще один гол в 24 играх он забил за молодежную команду клуба. В сезоне-2019/20 Велев сыграл в 19 матчах Первой лиги.

Ранее Мариуполь договорился с Шахтером об аренде семерых футболистов, а также вернул своего бывшего футболиста Игоря Тищенко, который пробыл вне клуба лишь две недели.