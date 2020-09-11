В первом тайме матча второго тура чемпионата Украины Динамо пришлось делать вынужденную замену.
Александр Тымчик, фото ФК Динамо
11 сентября 2020, 20:08
В матче второго тура чемпионата Украины против Десны Динамо потеряло из-за травмы Александра Тымчика.
Правый защитник киевлян оступился и потянул мышцу, уступив на 36-й минуте место на поле Илье Забарному.
Для 18-летнего защитника выход на поле НСК Олимпийского стал дебютом в составе первой команды Динамо.
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