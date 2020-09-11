Украина

В первом тайме матча второго тура чемпионата Украины Динамо пришлось делать вынужденную замену.

В матче второго тура чемпионата Украины против Десны Динамо потеряло из-за травмы Александра Тымчика.

Правый защитник киевлян оступился и потянул мышцу, уступив на 36-й минуте место на поле Илье Забарному.

Для 18-летнего защитника выход на поле НСК Олимпийского стал дебютом в составе первой команды Динамо.

Следите за ходом матча Динамо — Десна по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua или по онлайн-видеотрансояции.