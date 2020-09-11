Украина

Главный тренер "северян" прокомментировал игру против Динамо.

Десна в поединке второго тура чемпионата Украины гостила у Динамо и смогла набрать один балл. Александр Рябоконь очень доволен результатом, но отметил, что у команды были шансы вырвать победу.

"Это была сложная игра. Особенно во втором тайме, Динамо владело территорией, мячом, преимуществом. То, что нам удалось сыграть вничью, расцениваю как положительный результат, поскольку на этот раз, в отличие от наших предыдущих встреч, Динамо владело ощутимым преимуществом.

По сегодняшней игре ничья для нас равносильна победе. Ничья с киевским Динамо на выезде для нашего довольно-таки скромного клуба – положительный результат.

Шансы на победу были, и в первом тайме, и в конце второго была пара атак, которые можно было использовать. Однако нам не хватало скорости, тяжеловато выглядели. Как команда в целом, так и наши скоростные футболисты – Калитвинцев, Филиппов, Картушов. Не хватало Мудрика, на которого мы рассчитывали. К сожалению, он получил повреждение и не смог принять участие в игре. Не хватало скорости, чтобы потерроризировать оборону Динамо", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Динамо.

Напомним, что Мирче Луческу не понравились постоянные паузы в игре, что вызвало у него не самые приятные воспоминания.