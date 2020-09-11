Украина

Главный тренер киевлян прокомментировал игру против Десны.

Динамо во втором туре чемпионата Украины принимало на своем поле Десну и потеряло очки.

Мирча Луческу остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что соперник добился справедливого результата.

"Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное чтобы не проиграть сегодня. Мы доминировали всю игру и создали немало моментов для взятия ворот, но не хватало свежести при завершении, свежести в решениях и мышлении.

У нас сейчас сложный период. На этой неделе мы потеряли Попова и Бурду, сегодня еще и Тымчика. Была проблема с Родригесом, который только вчера вернулся из сборной. Также и Кендзера. Проблема еще в том, что многие игроки, которые были в сборных, не играли, а только тренировались там. Причем тренировались мало. Это было видно по ходу игры.

Но я доволен тем, как наши игроки боролись за победу, как они искали победу. Нам предстоит очень сложная игра во вторник. АЗ играет в схожем стиле, это очень агрессивная и боевая команда. Сейчас наша главная задача – восстановить игроков, чтобы у нас была боеспособная команда на вторник.

Мне не понравились паузы в игре. Такое ощущение, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали наше движение и замедляли темп. Тем не менее, Десна заслужила этот результат. А мы должны делать выводы и не повторять эти ошибки.

Команда создала достаточно моментов для взятия ворот. Но команда не строится так быстро, особенно игра в атаке. Что-то мы делали неправильно сегодня, мы над этим будем работать. Но я поблагодарил игроков за их отношение на поле. Сегодня мы играли против очень организованной команды, которая профессионально делала свою работу чтобы не пропустить гол. Также наш темп сбивали долгие паузы, прерывания. Хотя это не должно было мешать нам забить. У нас были отличные ситуации для взятия ворот.

Тымчик? Как правило, такие травмы очень серьезные, после них быстро не возвращаются на поле. Большого выбора у нас нет. Я очень доволен дебютом молодого Забарного. Хорошо сыграл в центре защиты и Миколенко, который появился там в связи с травмой Попова. Можно сказать, что в его лице мы укрепили центр, однако в то же время потеряли на левом фланге, где он был бы очень активным и доставлял много мячей к воротам соперника", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, Артем Кравец анонсировал, что Динамо не оставит шансов Десне.