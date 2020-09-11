Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках второго тура чемпионата Украины Динамо принимало Десну и потеряло очки. Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли отметиться забитым голом.

Обзор матча:

Динамо — Десна 0:0



Динамо: Бущан — Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64) — Шапаренко, Сидорчук — Цыганков (Родригес, 64), Буяльский, Де Пена — Супряга (Соль, 80).



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 66) — Филиппов (Ермаков, 66), Будковский (Тотовицкий, 75).



Предупреждения: Забарный — Калитвинцев, Домбровский, Гитченко.