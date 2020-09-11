Украина

Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный оценил шансы соперников по матчу второго тура чемпионата Украины.

По мнению Олега Лужного, международная пауза и матчи сборных могут негативно сказаться на Динамо.

"Игры после матчей сборных всегда даются нелегко, – цитирует бывшего защитника Динамо и лондонского Арсенала официальный сайт киевлян. – Игроки возвращаются из своих сборных в разном состоянии, кто-то играл, кто-то нет, кто-то оставался дома".

"В этом плане преимущество у Десны, потому что там никто не ездил в сборные и вся команда занималась вместе. Десна хорошо сыграна, больших кадровых изменений не произошло. Но Динамо есть Динамо, и оно обязано обыгрывать любого соперника в любом матче".

"Будем надеяться, что с новым тренером произойдет улучшение игры Динамо и будут достигнуты более высокие результаты. Но для этого нужно время".

К слову, бывший тренер Динамо упустил из виду, что игроки Десны Йонас Тамм выступал за Эстонию, а Ефим Конопля — за молодежную сборную Украины.

Матч Динамо — Десна состоится в пятницу, 11 сентября, в 19:00.

На Football.ua доступна онлайн-трансляция центрального поединка второго тура УПЛ.